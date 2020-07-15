Китайский "Куньлунь" домашние матчи КХЛ проведет в Мытищах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Китайский клуб "Куньлунь" в сезоне-2020/2021 свои домашние игры будет проводить в подмосковных Мытишах, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Домашней ареной клуба "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) на следующий сезон станет "Арена Мытищи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 июля клуб направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет "Арена Мытищи". До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия Регламенту в части проведения матчей чемпионата.

Помимо китайского клуба ранее на переезд в Подмосковье решился "Авангард": из-за проблем с ареной в Омске домашние матчи в КХЛ он стал проводить в Балашихе.