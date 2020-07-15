Еще два случая заражения COVID-19 выявили в ФК "Уфа"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатель попечительского совета футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов сообщил о двух новых случаев заражения коронавирусом в ФК.

"У нас еще два положительных случая", - приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".

"Но матч с "Динамо" состоится. Понимая все сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть", - сказал Мурзагулов.

13 июля Российская премьер-лига сообщила о том, что один представитель "Уфы" подхватил вирус COVID-19.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги "Уфа" – "Динамо" должен пройти в столице Башкортостана в четверг.