"Оренбург" уступил "Зениту" и лишился шансов остаться в РПЛ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" потерял шансы сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

В предпоследнем, 29-м туре соревнования "Оренбург" в Петербурге со счетом 1:4 уступил местному (досрочно завоевавшему звание чемпиона России) "Зениту".

На второй минуте состоялся автогол в исполнении футболиста "Оренбурга" Олега Малых. Через 30 минут игрового времени его партнер по команде Джоэль Фамейе сравнял счет.

Во втором тайме два гола в составе "Зенита" провел Сердар Азмун (61, 77), один – Артем Дзюба (90+1).

За тур до финиша чемпионата РПЛ "Оренбург" (24 балла) отстает на четыре балла от занимающего предпоследнее место клуба "Крылья Советов" и лишается шансов остаться в главном сезоне отечественного футбола на следующий сезон.

"Зенит", досрочно обеспечивший себе чемпионство, набрал 69 очков.