"Локомотив" выиграл у ЦСКА и гарантировал себе место в Лиге чемпионов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над ЦСКА в матче 29 тура Российской премьер-лиги.

Матч, проходивший на стадионе "Локомотива", закончился со счетом 2:1. В составе команды хозяев дважды отличился Алексей Миранчук, реализовав пенальти на 33-й и 91-й минутах встречи. За ЦСКА забил полузащитник Никола Влашич на 71-й минуте.

"Локомотив" занимает второе место в чемпионате, набрав 54 очка. "Локомотив" гарантировал себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

У ЦСКА 47 баллов, он занимает четвертое место.

Следующий матч железнодорожники проведут 22 июля, команда сыграет в гостях против "Урала". ЦСКА 22 июля встретится на домашнем поле с "Тамбовом".