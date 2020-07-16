"Реал" в 34-й раз выиграл чемпионат Испании по футболу
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" завоевал звание чемпиона Испании по футболу сезона-2019/20.
В предпоследнем, 37-м туре чемпионата "Реал" со счетом 2:1 дома победил соперников из "Вильярреала".
За тур до финиша у "Реала" 86 очков, он стал недосягаем для "Барселоны", идущей второй. "Барселона" (79 очков) в параллельном матче на своем поле уступила "Осасуне".
Чемпионство стало 34-м для "Реала", это – лучший показатель в испанском футболе. 26 раз (включая предыдущие два сезона) чемпионом становилась "Барселона", 10 раз – "Атлетико", восемь – "Атлетик", шесть – "Валенсия", два – "Реал Сосьедад". По разу чемпионами становились "Депортиво", "Севилья" и "Бетис".
"Реал" стал чемпионом страны под руководством Зинедина Зидана. Ранее Зидан приводил клуб из Мадрида к чемпионству в сезоне-2016/17, также он стал чемпионом в составе этой команды, будучи игроком – в сезоне-2002/03.
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