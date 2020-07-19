"Локомотив" завоевал серебро РПЛ после поражения "Краснодара" от "Динамо"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" со счетом 2:0 победило ФК "Краснодар" в перенесенном матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

На 26-й минуте встречи, прошедшей в Краснодаре, отличился Вячеслав Грулев, на 90-й – Жоаозиньо.

"Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве: на 17-й минуте был удален голкипер Матвей Сафонов (ворота в итоге занял сменивший полевого игрока Денис Адамов).

Поражение лишило "Краснодар" шансов догнать "Локомотив", который, таким образом, стел серебряным призером чемпионата России. "Локомотив" также получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

За тур до финиша "Краснодар" занимает третье место, набрав 49 баллов. На два очка от "Краснодара" отстает ЦСКА. "Динамо" – на шестом месте, 41 очко.

Матч "Краснодар" – "Динамо" должен был пройти в июне, но был перенесен из-за заболевания коронавирусом в составе московского клуба.