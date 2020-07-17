РФС оштрафовал гендиректора "Зенита" за интимную параллель со "Спартаком"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на 200 тысяч рублей оштрафовал генерального директора "Зенита" Александра Медведева за высказывания, связанные со "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

После победы "Зенита" над "Краснодаром" 5 июля петербургский клуб досрочно завоевал титул чемпиона России-2019/20. После игры футболисты "Зенита" отмечали победу в раздевалке, соответствующая видеозапись попала в интернет. Часть болельщиков усмотрела в поведении двух игроков "Зенита" Сердара Азмуна и Артема Дзюбы, которые в шутливой форме имитировали половой акт, непристойное поведение. Вскоре после этого Медведев назвал выходку игроков возможным сценарием предстоящего матча "Зенита" против "Спартака" в рамках 1/2 финала Кубка России.

На 300 тысяч оштрафован гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе, показавший фанатам своей команды неприличный жест.

100 тысяч рублей заплатит главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, который в резкой форме раскритиковал Российскую премьер-лигу за решения в отношении клубов, где были выявлены зараженные коронавирусом.