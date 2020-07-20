Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского "Динамо"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.

В заявлении, опубликованном на сайте "Динамо", клуб отмечает максимум усилий, который приложил тренерский штаб "для выполнения задач, поставленных на сезон", приняв команду по ходу сезона.

"Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА", - подчеркивается в заявлении.

Однако клуб отмечает, что нынешний уровень игры "Динамо" не соответствует степени его амбиций.

"В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень", - считают в "Динамо".

"С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом", - констатирует клуб. "Динамо поблагодарило за работу как Михайличенко, так и его ассистентов Вадима Евтушенко, Сергея Федорова и Михаила Михайлова.

Михайличенко возглавил "Динамо" в августе 2019 года, сменив Александра Хацкевича.

В завершившемся в уикенд чемпионате Украины "Динамо" заняло второе место и было на грани непопадания в квалификацию Лиги чемпионов. Столичный клуб отстал от ставшего четвертый раз чемпионом донецкого "Шахтера" на 23 очка.