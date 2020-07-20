ФК "Краснодар" расторг контракт с вратарем Крицюком

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" и вратарь Станислав Крицюк досрочно расторгли соглашение.

"Изначально трудовое соглашение с голкипером действовало до 31 июля 2020 года, но стороны пришли к решению прекратить действие контракта на несколько недель раньше", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 года. На его счету в составе 72 матча, в 33-х из которых он сыграл на ноль.

В сезоне-2018/19 Крицюк вместе с партнерами по "Краснодару" стал бронзовым призером чемпионата России.