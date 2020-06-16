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Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"
Тренер Мурад Мусаев
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мурад Мусаев официально стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар".

"15 июня 2020 года Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК "Краснодар", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

36-летний Мусаев руководит командой с 2018 года, однако из-за отсутствия лицензии Pro юридически не мог занимать пост главного тренера. Он работал в качестве старшего тренера, а должность главного была закреплена за Сергеем Матвеевым.

футбол ФК Краснодар

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