Россиянка Костенюк проиграла украинке Ушениной Суперфинал шахматного онлайн-турнира
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Костенюк потерпела поражение от украинки Анны Ушениной в Суперфинале женского онлайн-турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship .
Результат матча, прошедшего в понедельник - 14,5:13,5 в пользу украинки.
Турнир проходил с 18 июня по 20 июля, в нем приняли участие 21 шахматистка. По итогам четырех этапов определились участницы Суперфинала.
Призовой фонд Суперфинала составил $10000, из них $6500 достались победительнице.
Ушенина является 14-й чемпионкой мира, Костенюк – 12-й.
GM Anna Ushenina is the absolute winner of the 2020 FIDE https://t.co/H5lI2q7beO Women's Speed Chess Championship!— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 20, 2020
In the Superfinal match on July 20, she defeated GM Alexandra Kosteniuk 14,5-13,5 winning the last bullet game.
📺 https://t.co/jlOQhNO9h2#SpeedChess #chess pic.twitter.com/bjQ3M1gbSs