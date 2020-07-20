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Россиянка Костенюк проиграла украинке Ушениной Суперфинал шахматного онлайн-турнира

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Костенюк потерпела поражение от украинки Анны Ушениной в Суперфинале женского онлайн-турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship .

Результат матча, прошедшего в понедельник - 14,5:13,5 в пользу украинки.

Турнир проходил с 18 июня по 20 июля, в нем приняли участие 21 шахматистка. По итогам четырех этапов определились участницы Суперфинала.

Призовой фонд Суперфинала составил $10000, из них $6500 достались победительнице.

Ушенина является 14-й чемпионкой мира, Костенюк – 12-й.

шахматы

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