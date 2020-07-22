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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27

У двух представителей ФК ЦСКА заподозрен коронавирус

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Статус "сомнительный" выявлен в тестах на коронавирус, взятых у двух представителей московского ЦСКА, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"По итогам проведенного тестирования у двух представителей ЦСКА были выявлены тесты с результатом "сомнительно". Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов",- говорится в сообщении.

"Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и провел необходимые профилактические мероприятия", - отмечается там же.

Подчеркивается, что остальные представители ЦСКА повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда примет участие в матче 30-го тура РПЛ против "Тамбова" в среду.

футбол Российская премьер-лига РПЛ коронавирус

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