Массовые случаи COVID-19 в "Сочи" привели к отмене матча с "Тамбовом"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Тамбовом" отменен. Причина - массовые заболевания коронавирусом в ФК "Сочи".

"Девять представителей "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. "Сочи" не сможет принять участие в матче 29-го тура против "Тамбова", - говорится в сообщении пресс-службы Российской премьер-лиги.

Игра "Тамбов" - "Сочи" должна была пройти в четверг в Нижнем Новгороде, где домашние матчи проводит тамбовская команда.

Это уже третий отмененный матч в РПЛ-2019/20 из-за коронавируса. Ранее были отменены две встречи "Оренбурга", в результате чего команде были присуждены технические (0:3) поражения, а их соперникам - победы (3:0) и полагающиеся за них по три очка. Аналогичная участь ожидает и "Сочи" ("Тамбов" автоматически получит три очка).

Сейчас "Сочи" занимает десятое место в турнирной таблице. "Тамбов", дебютировавший в РПЛ в этом сезоне, располагается на 14-й строчке.

Что касается массовых заболеваний коронавирусом в "Сочи", лига не уточняет, кто именно подхватил вирус COVID-19.