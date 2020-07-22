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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

"Спартак" обыграл "Рубин" в РПЛ, забив оба мяча с пенальти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 обыграли казанский "Рубин" в гостевом матче заключительного 30-го тура чемпионата Российкой премьер-лиги.

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У хозяев отличился Иван Игнатьев (45). В составе гостей голы провели Зелимхан Бакаев (40) и Джордан Ларссон (71). Все мячи в этой игре были забиты с пенальти.

"Спартак" завершил сезон на седьмом месте в РПЛ, набрав 39 очков. "Рубин" - на 10 месте, 35 очков.

В оставшихся встречах московское "Динамо" уступило дома "Оренбургу" - 0:1, "Уфа" сыграла вничью с тульским "Арсеналом" - 0:0.

Еще один матч 30-го тура между "Крыльями Советов" и "Сочи" не был сыгран из-за коронавируса, выявленного в южном клубе.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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