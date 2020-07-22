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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

"Локомотив" обыграл "Урал" в матче РПЛ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в гостевом матче заключительного 30-го тура Российской премьер лиги.

Единственный гол в матче забил Антон Миранчук на 45-й минуте.

В итоговой таблице чемпионата "Локомотив" на втором месте, "Урал" - на 11.

Чемпионом России, как сообщалось, досрочно стал "Зенит". Третье место, дающее право участвовать в квалификации Лиги чемпионов, занял "Краснодар".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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