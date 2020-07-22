"Локомотив" обыграл "Урал" в матче РПЛ
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в гостевом матче заключительного 30-го тура Российской премьер лиги.
Единственный гол в матче забил Антон Миранчук на 45-й минуте.
В итоговой таблице чемпионата "Локомотив" на втором месте, "Урал" - на 11.
Чемпионом России, как сообщалось, досрочно стал "Зенит". Третье место, дающее право участвовать в квалификации Лиги чемпионов, занял "Краснодар".