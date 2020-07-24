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"Урал" отказался от услуг Погребняка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не стал продлевать контракт с нападающим Павлом Погребняком.

"Истёк срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом "Урал". Нападающий покидает нашу команду", - сообщила пресс-служба клуба.

За время выступления в "Урале" 36-летний форвард провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.

Погребняк пополнил состав "Урала" в 2018 году. До этого он играл в ряде российских клубов, включая "Спартак", "Зенит", "Динамо". С "Зенитом" выиграл, в частности, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

С 2006 по 2012 год Погребняк выступал за сборную России.

футбол Павел Погребняк

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