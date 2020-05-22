Футболист "Урала" Погребняк подхватил коронавирус

Футболист Павел Погребняк Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

"По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего "Урала" Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат", - говорится в сообщении пресс-службы "Урала".

Отмечается, что заболевание у футболиста протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает.

"Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!" – говорится в сообщении.

Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат.

Погребняк пополнил состав "Урала" в 2018 году. До этого он играл в ряде российских клубов, включая "Спартак", "Зенит", "Динамо". С "Зенитом" выиграл, в частности, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

Погребняк – не первый футболист Российской премьер-лиги, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан, защитник "Динамо" Роман Евгеньев, защитник "Рубина" Константин Плиев.

Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Его возобновление ожидается 21 июня. Однако в РФС допустили и досрочное завершение турнира в случае массового заражения игроков.