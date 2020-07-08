Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Команда Renault объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом мира по автогонкам класса "Формула-1" Фернандо Алонсо.

Испанский пилот будет выступать за Renault в следующем сезоне, сообщила пресс-служба команды. Его напарником будет француз Эстебан Окон.

Ранее сообщалось, что австралиец Даниэл Риккардо в нынешнем сезоне завершит выступать за Renault, а в следующем будет защищать цвета McLaren.

Таким образом, именитый 38-летний гонщик возвращается в "Королевские гонки", где он ранее провел 17 сезонов – в 2001, а также с 2003 по 2018 годы. Алонсо выиграл чемпионат "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах - обе в составе Renault.

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🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



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В общей сложности Алонсо принял участие в 314 этапах Гран-при, выиграв из них 32. На подиум по итогам гонок он попадал 97 раз. Помимо Renault, он выступал за Minardi (здесь и дебютировал), McLaren и Ferrari.

После ухода из "Формулы-1" по окончании сезона-2018 Алонсо не терял время (и навыки) даром: он выступал в гонках на выносливость, дважды победил в "24 часа Ле-Мана" и выиграл гонку "24 часа Дайтоны". В 2020 году Алонсо выступил в ралли-марафоне "Дакар".