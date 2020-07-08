Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:01

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault
Испанский автогонщик Фернандо Алонсо
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Команда Renault объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом мира по автогонкам класса "Формула-1" Фернандо Алонсо.

Испанский пилот будет выступать за Renault в следующем сезоне, сообщила пресс-служба команды. Его напарником будет француз Эстебан Окон.

Ранее сообщалось, что австралиец Даниэл Риккардо в нынешнем сезоне завершит выступать за Renault, а в следующем будет защищать цвета McLaren.

Таким образом, именитый 38-летний гонщик возвращается в "Королевские гонки", где он ранее провел 17 сезонов – в 2001, а также с 2003 по 2018 годы. Алонсо выиграл чемпионат "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах - обе в составе Renault.

В общей сложности Алонсо принял участие в 314 этапах Гран-при, выиграв из них 32. На подиум по итогам гонок он попадал 97 раз. Помимо Renault, он выступал за Minardi (здесь и дебютировал), McLaren и Ferrari.

После ухода из "Формулы-1" по окончании сезона-2018 Алонсо не терял время (и навыки) даром: он выступал в гонках на выносливость, дважды победил в "24 часа Ле-Мана" и выиграл гонку "24 часа Дайтоны". В 2020 году Алонсо выступил в ралли-марафоне "Дакар".

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Отказ встать на колено перед гонкой F1 Квят объяснил русским менталитетом

Отказ встать на колено перед гонкой F1 Квят объяснил русским менталитетом

"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу

"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу

Домашние матчи в Лиге наций УЕФА сборная России проведет в Москве

Убытки европейских футбольных клубов от COVID-19 оценили в 4 млрд евро

Российская премьер-лига-2019/20

Томас Цорн покинул пост гендиректора ФК "Спартак"

Томас Цорн покинул пост гендиректора ФК "Спартак"

Звезда американского футбола подписал крупнейший контракт в истории спорта

Звезда американского футбола подписал крупнейший контракт в истории спорта

НХЛ договорилась с профсоюзом игроков возобновить сезон 1 августа

НХЛ договорилась с профсоюзом игроков возобновить сезон 1 августа
Российская премьер-лига-2019/20

Матч "Спартак" – "Локомотив" будет судить Лапочкин

Допинг в российском спорте

Эксперты Der Spiegel назвали поддельными подписи Родченкова в деле биатлонисток РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код