Кадырова разочаровали физические кондиции Емельяненко и Исмаилова

"Так дело не пойдет!" - написал Кадыров в соцсети, посетовав, что убедительнее бойцы выглядели в инстаграме, а не на ринге

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал интересным поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова на турнире по боям без правил ACA 107 в Сочи, но отметил недостаточно высокe. форму спортсменов.

"В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова. Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в инстаграме оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли", - написал Кадыров в соцсети "Вконтакте".

"Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам, и более усиленные тренировки", - отметил глава Чечни.

Бой Исмаилова против Емельяненко-младшего прошел в субботу. Он завершился в третьем раунде, победа была присуждена Исмаилову техническим нокаутом.

💪🏻 Magomed Ismailov stops Alexander Emelianenko in the third round! pic.twitter.com/mpm3CkMdia — ACAMMA (@ACA_League) July 24, 2020

Турнир, организатором которого выступила компания Absolute Championship Akhmat (ACA), прошел без зрителей. Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова был главным поединком вечера.

Изначально турнир был запланирован на 3 апреля на московской "ВТБ Арене". Но из-за ситуации с COVID-19 организаторам пришлось скорректировать не только дату, но и место боя.