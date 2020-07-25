Чемпион ОИ в вольной борьбе Иваницкий найдем мертвым в Подмосковье

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация самбо сообщила о кончине олимпийского чемпиона Александра Иваницкого.

"22 июля на 82 году ушел из жизни член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо, Олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Иваницкий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

"Всероссийская федерация самбо и самбисты всей России выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Владимировича! Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении.

Как пишут анонимные телеграм-каналы, Иваницкий пропал, уйдя 22 июля в лес за грибами в Подмосковье, на поиски спортсмена ушло несколько суток. Тело чемпиона было обнаружено на поверхности воды.

Иваницкий – олимпийски чемпион-1964 и четырехкратный чемпион мира (1962, 1963, 1965, 1966) в весовой категории свыше 97 кг.