Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Чемпион ОИ в вольной борьбе Иваницкий найдем мертвым в Подмосковье

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация самбо сообщила о кончине олимпийского чемпиона Александра Иваницкого.

"22 июля на 82 году ушел из жизни член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо, Олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Иваницкий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

"Всероссийская федерация самбо и самбисты всей России выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Владимировича! Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении.

Как пишут анонимные телеграм-каналы, Иваницкий пропал, уйдя 22 июля в лес за грибами в Подмосковье, на поиски спортсмена ушло несколько суток. Тело чемпиона было обнаружено на поверхности воды.

Иваницкий – олимпийски чемпион-1964 и четырехкратный чемпион мира (1962, 1963, 1965, 1966) в весовой категории свыше 97 кг.

вольная борьба Московская область самбо

Новости по теме

Новости

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

F1 утвердила еще три этапа на сезон и отменила гонки в Америке

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна
Российская премьер-лига-2019/20

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Российская премьер-лига-2019/20

Клубы РПЛ отказали вылетающим из нее "Крыльям" в расширении лиги

Экс-тренер "Шахтера" и "Зенита" Луческу возглавил киевское "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" и "Зенита" Луческу возглавил киевское "Динамо"

Бывший главный тренер "Спартака" Эмери возглавил "Вильярреал"

Бывший главный тренер "Спартака" Эмери возглавил "Вильярреал"

Чемпионат России по футболу. Обобщение

Чемпионат России по футболу. Обобщение

Лучшим вратарем чемпионата России по футболу признан Беленов

Лучшим вратарем чемпионата России по футболу признан Беленов
Российская премьер-лига-2019/20

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');