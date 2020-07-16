Умер тренер Обухов, приводивший к массовым успехам сборные СССР по баскетболу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации, главный тренер мужской сборной СССР - чемпиона Европы-1985 и вице-чемпиона мира-1986 Владимир Обухов, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

"Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой", - говорится в сообщении.

Специалист скончался на 85-м году жизни.

Обухов более двадцати (с 1968 по 1989гг) лет работал со сборными СССР различных возрастов. Под его руководством национальная команда в 1985 году выиграла чемпионат Европы и Всемирную Универсиаду, а год спустя стала второй на чемпионате мира. Юниорские сборные СССР пять раз были чемпионами Европы (1970, 1978, 1980, 1982, 1984), вице-чемпионом мира-1983, а сборная кадетов победила на Первенстве Европы-1973.

В 1985 году Обухов был признан лучшим мужским баскетбольным тренером Европы.