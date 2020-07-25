Бывший игрок "Барселоны" Хави заболел коронавирусом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший игрок ФК "Барселона" и главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес заразился COVID-19.

"Несколько дней назад я сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат", - заявил он на странице катарского клуба "Аль-Садд" в твиттере.

"К счастью, я хорошо себя чувствую, но я буду изолирован до тех пор, пока не подтвердится, что я чист, - добавил Хави. - Я с нетерпением жду возвращения к своей ежедневной рутине и работе, когда мне позволят медики".

Xavi : A few days ago, following the @qsl protocol, I tested positive in the last COVID19 test. Fortunately, I"m feeling ok, but I will be isolated until I am given the all clear. When the health services allow it, I will be very eager to return to my daily routine and to work. — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020

В Катаре с начала пандемии зарегистрировали 108,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, и свыше 105 тыс. человек выздоровели от него. Скончались только 164 заразившихся, это один из самых низких показателей в мире.