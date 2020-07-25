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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Бывший игрок "Барселоны" Хави заболел коронавирусом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший игрок ФК "Барселона" и главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес заразился COVID-19.

"Несколько дней назад я сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат", - заявил он на странице катарского клуба "Аль-Садд" в твиттере.

"К счастью, я хорошо себя чувствую, но я буду изолирован до тех пор, пока не подтвердится, что я чист, - добавил Хави. - Я с нетерпением жду возвращения к своей ежедневной рутине и работе, когда мне позволят медики".

В Катаре с начала пандемии зарегистрировали 108,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, и свыше 105 тыс. человек выздоровели от него. Скончались только 164 заразившихся, это один из самых низких показателей в мире.

футбол Хави Эрнандес Коронавирус

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