Лучшим вратарем чемпионата России по футболу признан Беленов

Александр Беленов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига назвала лучшего вратаря сезона-2019/20.

Лучшим стал голкипер "Уфы" Александр Беленов, который сыграл 13 матчей "на ноль", как и Юрий Дюпин из "Рубина" и Игорь Акинфеев из ЦСКА. Однако Беленов провел меньше игровых минут, по сравнению с ними. Беленов принял участие в 26 матчах, Дюпин и Акинфеев – во всех 30.

В трех предыдущих сезонах лучшим вратарем признавался Акинфеев.

В среду состоялся заключительный 30-й тур РПЛ.

Чемпионом России ранее досрочно стал "Зенит".