Чемпионат России по футболу. Обобщение

Сергей Семак (с черной маской) второй раз подряд привел "Зенит" к золоту чемпионата России по футболу Фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Матчами 30-го тура в среду завершился очередной чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги.

"Зенит" – вновь чемпион

"Зенит" обеспечил себе чемпионство за несколько туров до финиша. Победителем РПЛ клуб из Санкт-Петербурга стал второй раз подряд. Оба раза команду к золоту привел Сергей Семак.

Теперь "Зенит" – шестикратный чемпион России. А Семак - семикратный, ведь пять раз золото он выиграл еще будучи игроком (в ЦСКА, "Рубине" и "Зените").

Позднее определился серебряный призер, коим стал "Локомотив". А заключительном туре стал известен и обладатель бронзы - "Краснодар".

Клуб из Краснодарского края получит также путевку в Лигу чемпионов, но ему предстоит еще пройти квалификационный отбор. А "Зенит" и "Локомотив" попали в групповую стадию напрямую.

Обращает на себя внимание существенный отрыв первого места от второго – 15 очков. "Зенит" набрал 72 очка, "Локомотив" - 57.

"Зенит" чаще всех побеждал - 22 раза. Он - самый результативный клуб, 65 голов. Пропустил он меньше всех - 18. Второе место по результативности занял "Краснодар", 49 голов. Команду, ставшую второй (после "Зенита") по надежности, удалось отыскать в середине турнирной таблицы. Это "Рубин", пропустивший 28 мячей. Правда, забила эта команда меньше всех - 18. Она финишировала на 10-м месте в турнирной таблице.

Дорога в Лигу Европы

Четвертое и пятое места в чемпионате России заняли ЦСКА и "Ростов" соответственно. Оба представят Россию в Лиге Европы. "Ростов" должен пройти квалификационный отбор. Что касается ЦСКА, то его статус под вопросом. Победа "Зенита" над "Химками" выведет армейцев в групповой этап, поражение петербуржцев вынудит московский клуб бороться в отборочной стадии.

Триумф "Зенита" в Кубке России выгоден и "Динамо", которое финишировало на шестом месте. Если "Зенит", уже обеспечивший себе место в ЛЧ, выиграет Кубок, то делегирует "кубковую" путевку в Лигу Европы динамовцам. Если Кубок выиграют "Химки", то они и сыграют в Лиге Европы – причем, сразу с группового этапа.

Индивидуальные лауреаты

Самыми результативными игроками прошедшего чемпионата стали нападающие "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба. На их счету по 17 мячей. До последнего тура в споре бомбардиров лидировал Дзюба, но Азмун догнал его, забив в среду "Ростову".

РПЛ решила признать лучшим бомбардиром только одного игрока, им стал Сердар Азмун. Лига выбрала его "по наименьшему числу голов с пенальти". Азмун с пенальти провел один гол, Дзюба – семь. Так справедливее.

Третьим по результативности стал нападающий Евгений Луценко из "Уфы".

Лучшим вратарем признан Александр Беленов из "Уфы", 13 матчей он отстоял "на ноль". Здесь лиге также пришлось подсчитывать дополнительные показатели, поскольку по 13 "сухих" матчей провели Юрий Дюпин из "Рубина" и Игорь Акинфеев из ЦСКА. В пользу Беленова оказалось то, что он сыграл "лишь" в 30 матчах, а Дюпин с Акинфеевым – во всех 30.

Так Акинфеев лишился шанса стать лучшим вратарем в четвертый раз подряд.

Мы их теряем

Из-за пандемии коронавируса РПЛ решила отказаться от стыковых матчей между 13-14-й командами премьер-лиги и 3-4-й Футбольной национальной лиги. Победители этих матчей получали право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Поэтому последние – 15-16-я команды покинут РПЛ автоматически – это "Крылья Советов" и "Оренбург" соответственно. На смену им придут две лучшие команды ФНЛ – "Ротор" и "Химки".

При этом "Химки", ссылаясь на финансовые проблемы, долго не решались пойти на повышение. Если бы так и не решились, то "Крылья" сохранили прописку в РПЛ. Но тут подмосковный клуб все же нашел ресурсы и подал заявку на участие в премьер-лиге.

Теперь о пандемии

Из-за вспышки COVID-19 чемпионат России был прерван в середине марта. Он возобновился 19 июня. Остаток турнира планировалось провести без зрителей, но перед его возобновлением нашли компромиссное решение: болельщиков на трибуны запускать, но лишь в количестве 10% от вместимости стадиона.

Поскольку чемпионат финишировал не в конце мая, а в третьей декаде июля, клубам пришлось переподписывать соглашения с игроками, чьи контракты на июнь-июль уже не распространялись. По этой причине, в частности, не смог доработать до конца сезона Юрий Семин – теперь уже экс-наставник "Локомотива". Контракт, истекавший 31 мая, клуб продлевать не стал. Теперь командой руководит серб Марко Николич.

Некоторые команды сразила вспышка коронавируса. Из-за этого "Ростову" против "Сочи" пришлось сыграть юношами из академии ("Ростов" проиграл 1:10). К самому финишу болезнь зацепила уже и "Сочи": как следствие – отмена двух матчей с участием этой команды и присуждение технических поражений. Два матча пропустил ФК "Оренбург", а команде "Динамо" разрешили на месяц перенести игру (с "Краснодаром").

Факты сопоставлял Владимир Нардин.