Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Врач национальной команды Украины по футболу Антон Худаев скончался на 49-м году жизни в результате заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доктору. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 20 лет Худаев работал врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины – с 2016 года.