Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Врач национальной команды Украины по футболу Антон Худаев скончался на 49-м году жизни в результате заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доктору. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 20 лет Худаев работал врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины – с 2016 года.

Украина футбол

Новости по теме

Новости

"Зенит" завоевал Кубок России по футболу

"Зенит" завоевал Кубок России по футболу

Чемпион ОИ в вольной борьбе Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

F1 утвердила еще три этапа на сезон и отменила гонки в Америке

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна
Российская премьер-лига-2019/20

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Российская премьер-лига-2019/20

Клубы РПЛ отказали вылетающим из нее "Крыльям" в расширении лиги

Экс-тренер "Шахтера" и "Зенита" Луческу возглавил киевское "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" и "Зенита" Луческу возглавил киевское "Динамо"

Бывший главный тренер "Спартака" Эмери возглавил "Вильярреал"

Бывший главный тренер "Спартака" Эмери возглавил "Вильярреал"

Чемпионат России по футболу. Обобщение

Чемпионат России по футболу. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');