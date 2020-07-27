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Футболист "Ливерпуля" Ловрен перешел в "Зенит"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Защитник английского футбольного клуба Деян Ловрен продолжит карьеру в петербургском "Зените".

"Шестилетнее сотрудничество центрального защитника с "красными" подошло к концу после того, как он подписал соглашение с клубом Российской премьер-лиги", - говорится в сообщении пресс-службы "Ливерпуля".

Согласно сообщению пресс-службы "Зенита", контракт с игроком рассчитан на три сезона.

Ловрен сыграл за "Ливерпуль" 185 матчей, перейдя в этот клуб из "Саутгемптона" в июле 2014 года. Вместе с партнерами по "Ливерпулю" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а в сезоне-2019/20 и чемпионат Англии.

футбол ФК Ливерпуль ФК Зенит Англия Россия

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