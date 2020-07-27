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Луческу покинул киевское "Динамо" через четыре дня после назначения

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Румынский специалист Мирча Луческу заявил, что оставляет пост главного тренера киевского футбольного клуба "Динамо".

Свое решение 74-летний Луческу в интервью gsp.ro объяснил нежеланием работать в атмосфере враждебности: назначение бывшего главного тренера донецкого "Шахтера", состоявшееся четыре дня назад, фанаты "Динамо" восприняли в штыки.

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"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо" (Киев). Я благодарю семью Суркис за доверие и приглашение, но я не могу находиться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде во время матчей", - сказал Луческу.

Он отметил, что "никогда не был трусом".

"Я принимал спортивные вызовы. Доказательством этому служат переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из "Динамо Бухарест" в "Рапид Бухарест" с болельщиками, которые находятся в серьезном соперничестве, но честные, которые встретили меня с надеждой и с которыми мне удалось выиграть титулы в этих странах", - сказал Луческу.

"Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба", - заявил также он.

Также румын отметил, что его приход в киевское "Динамо" "не имеет никакого отношения к зарплате".

"Деньги были моей последней заботой", - сказал Луческу.

"Я хотел вернуться в футбол, на Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных", - заявил специалист.

Украина стала для Луческу богатой на титулы страны. Под его руководством донецкий "Шахтер" восемь раз выиграл чемпионат Украины, семь - Суперкубок Украины, шесть - Кубок Украины. Кроме того, сезон-2008/09 ознаменовался для "Шахтера" выигрышем Кубка УЕФА. В "Шахтере" он работал с мая 2004 по май 2016 года.

футбол ФК Динамо Киев ФК Шахтер

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