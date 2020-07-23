Экс-тренер "Шахтера" и "Зенита" Луческу возглавил киевское "Динамо"

Тренер Мирча Луческу Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Румын Мирча Луческу занял пост главного тренера футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщил в четверг официальный сайт клуба.

"Контракт заключен на два года с опцией пролонгации еще на год", - говорится в сообщении.

Украина стала для Луческу богатой на титулы страны. Под его руководством донецкий "Шахтер" восемь раз выиграл чемпионат Украины, семь - Суперкубок Украины, шесть - Кубок Украины. Кроме того, сезон-2008/09 ознаменовался для "Шахтера" выигрышем Кубка УЕФА. В "Шахтере" он работал с мая 2004 по май 2016 года.

"Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками", - поделился Луческу эмоциями, вызванными предыдущим опытом работы на Украине.

"Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - сказал 74-летний специалист.

Луческу также работал в ряде европейских клубах, включая петербургский "Зенит" в сезоне-2016/17. До прихода в киевское "Динамо" он возглавлял сборную Турции.

Пост наставника "Динамо" освободился после увольнения 20 июля Алексея Михайличенко и его тренерского штаба.