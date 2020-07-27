Экс-игрок НБА Холланд перешел в УНИКС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Казанский УНИКС подписал бывшего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд" Джона Холланда.

"Джон Холланд продолжит карьеру в БК УНИКС. Соглашение с баскетболистом рассчитано на один сезон", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба

В прошлом сезоне игрок представлял "Хапоэль". В чемпионате Израиля Холланд набирал 10,4 очков, 4 подбора, 1 результативная передача, 1,8 перехвата.

В 2016 году он выступал в НБА за "Бостон", а в 2017-2018 годы - за "Кливленд".