Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57

Экс-игрок НБА Холланд перешел в УНИКС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Казанский УНИКС подписал бывшего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд" Джона Холланда.

"Джон Холланд продолжит карьеру в БК УНИКС. Соглашение с баскетболистом рассчитано на один сезон", - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба

В прошлом сезоне игрок представлял "Хапоэль". В чемпионате Израиля Холланд набирал 10,4 очков, 4 подбора, 1 результативная передача, 1,8 перехвата.

В 2016 году он выступал в НБА за "Бостон", а в 2017-2018 годы - за "Кливленд".

баскетбол

Новости по теме

Новости

Луческу покинул киевское "Динамо" через четыре дня после назначения

Луческу покинул киевское "Динамо" через четыре дня после назначения

Футболист "Ливерпуля" Ловрен перешел в "Зенит"

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

"Ювентус" в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

"Ювентус" в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Емельяненко после поражения от Исмаилова понадеялся на реванш

"Зенит" завоевал Кубок России по футболу

"Зенит" завоевал Кубок России по футболу

Чемпион ОИ в вольной борьбе Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

F1 утвердила еще три этапа на сезон и отменила гонки в Америке

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер, высмеивающий Федуна
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');