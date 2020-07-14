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Баскетбольная Единая лига ВТБ-2020/21 стартует 20 сентября

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Стала известна дата начала розыгрыша баскетбольной Единой лиги ВТБ.

На заседании Совета Лиги было принято решение начать чемпионат 20 сентября, сообщает пресс-служба соревнования.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов: "Автодор" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Енисей" (Россия), "Зелена Гура" (Польша), "Зенит" (Россия), "Калев" (Эстония), "Локомотив-Кубань" (Россия), "Нижний Новгород" (Россия), "ПАРМА" (Россия), УНИКС (Россия), "Химки" (Россия), "Цмоки-Минск" (Беларусь), ЦСКА (Россия).

По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд Лиги. В чемпионате 2020/21 чемпион определиться в плей-офф в серии до трех побед.

Также на Совете Лиги состоялись перевыборы президента Единой Лиги и генерального директора Лиги. На пост президента Лиги был переизбран Сергей Кущенко, на пост генерального директора - Илона Корстин.

баскетбол Единая лига ВТБ

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