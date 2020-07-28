Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50

Дмитрий Тарасов продлил контракт с "Рубином"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб подписал новый контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

"Новое соглашение рассчитано до окончания 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Экс-полузащитник московских "Локомотива", "Спартака" и ряда других клубов Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля.

Тарасов - воспитанник московских футбольных школ "Трудовые резервы" и "Спартак". Профессиональную карьеру начал в "Спартаке" (Москва) в 2004 году. Затем выступал за томскую "Томь" (с 2006 по 2008), "Москву" (2009) и московский "Локомотив" (с 2010 по 2019 год), с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем Кубка России (в 2015, 2017 и 2019 годах).

В составе национальной сборной России дебютировал в ноябре 2013 года в товарищеском матче с Сербией, всего за сборную сыграл восемь матчей, отметился победным голом в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (в 2013 году).

футбол Дмитрий Тарасов

Новости по теме

Новости

Луческу решил все же поработать в киевском "Динамо"

Луческу покинул киевское "Динамо" через четыре дня после назначения

Луческу покинул киевское "Динамо" через четыре дня после назначения

Футболист "Ливерпуля" Ловрен перешел в "Зенит"

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

"Ювентус" в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

"Ювентус" в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Емельяненко после поражения от Исмаилова понадеялся на реванш

"Зенит" завоевал Кубок России по футболу

"Зенит" завоевал Кубок России по футболу

Чемпион ОИ в вольной борьбе Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

Исмаилов победил Емельяненко-младшего на турнире ACA в Сочи

F1 утвердила еще три этапа на сезон и отменила гонки в Америке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');