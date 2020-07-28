Дмитрий Тарасов продлил контракт с "Рубином"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб подписал новый контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

"Новое соглашение рассчитано до окончания 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Экс-полузащитник московских "Локомотива", "Спартака" и ряда других клубов Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля.

Тарасов - воспитанник московских футбольных школ "Трудовые резервы" и "Спартак". Профессиональную карьеру начал в "Спартаке" (Москва) в 2004 году. Затем выступал за томскую "Томь" (с 2006 по 2008), "Москву" (2009) и московский "Локомотив" (с 2010 по 2019 год), с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем Кубка России (в 2015, 2017 и 2019 годах).

В составе национальной сборной России дебютировал в ноябре 2013 года в товарищеском матче с Сербией, всего за сборную сыграл восемь матчей, отметился победным голом в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (в 2013 году).