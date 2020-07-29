Гран-при России в Сочи удалось внести в календарь "Формулы-2"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В рамках уикенда Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет этап чемпионата мира гоночной серии "Формулы-2".

"Приезд "Формулы-2" в Россию в качестве гонок поддержки "Формулы-1" ранее находился под вопросом. Однако сторонам в лице АНО "Росгонки" и руководства Ф2 удалось достичь договоренности о включении заездов молодежной серии в программу российского Гран-при", - говорится в сообщении пресс-службы "Росгонок", промоутера российского этапа.

Гонки "Формулы-1" и "Формулы-2" на "Сочи Автодроме" пройдут 24-27 сентября.

Как отметил генеральный директор "Росгонок" Александр Титов, "решение о подтверждении гонки поддержки "Формулы-2" на Гран-при России было весьма непростым вызовом".

"Вместе с тем мы не могли разочаровать наших болельщиков, ведь в этой серии принимают участие три талантливых российских пилота: Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин. Теперь зрители смогут поддерживать Даниила Квята в "Формуле-1", отечественных представителей Ф2, а значит, спортивная программа российского этапа будет яркой и захватывающей", - сказал он.

К настоящему моменту календарь "Формулы-2" состоял из девяти этапов. Включение России расширит расписание чемпионата до десяти уикендов.



Приезд международной юниорской гоночной серии в Сочи станет третьим в новейшей истории "Формулы-2". До этого чемпионат посещал трассу на берегу Черного моря в 2018 и 2019 годах.

После прошедшего в минувшие выходные уикенда в Венгрии зачет чемпионата возглавляет Роберт Шварцман, в активе которого 81 очко. На 18 баллов он опережает ближайшего преследователя Каллума Илотта. В этом году Шварцман одержал две победы – на этапе в Будапеште и австрийском Шпильберге. Мазепин располагается в личном зачете на 11-й позиции (27 очков), Маркелов – на 20-й (0 очков).