Покинувший "Зенит" Олег Шатов оказался в "Рубине"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник петербургского ФК "Зенит" Олег Шатов продолжит карьеру в казанском "Рубине".

"Полузащитник Олег Шатов, которому сегодня исполнилось 30 лет, в статусе свободного агента перешел в "Рубин". Контракт действует два года с возможностью продления еще на год", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

В среду о прекращении сотрудничества с Шатовым объявил "Зенит": срок действия контракта игрока с петербургским клубом истек, соглашение решено было не продлевать.

Шатов играл за "Зенит" с 2013 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. На его счету за клуб из Санкт-Петербурга 31 гол в 202 матчах.