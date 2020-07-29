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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24

Олег Шатов покинул ФК "Зенит"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" расстался с полузащитником Олегом Шатовым.

Срок действия контракта игрока с клубом подошел к концу.

"Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы "Зенита" и желают успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в заявлении "Зенита", опубликованном на сайте клуба.

30-летний Шатов играл за "Зенит" с 2013 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. На его счету 31 гол в 202 матчах за клуб из Санкт-Петербурга.

футбол ФК Зенит

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