ФК "Локомотив" предложил на следующий сезон "виртуальные абонементы"

"Аналогов такой механике на российском футбольном рынке нет", - отмечает столичный клуб

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" начал продажу абонементов на домашние матчи в рамках сезона-2020/21, в том числе и в формате виртуальной подписки.

"Локомотив" - первый московский клуб, открывший продажу абонементов на новый сезон. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений вместимость стадиона сокращена, и большинство болельщиков не могут занять свои обычные места.

"Локо" нашел гибкое и инновационное решение: виртуальная подписка", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

"Аналогов такой механике на российском футбольном рынке нет", - отмечает столичный клуб.

Вместо традиционного варианта абонемента, закрепленного за конкретным креслом на трибуне, клуб предлагает болельщикам возможность выбора.

"Виртуальный абонемент" предложен в пяти категориях: "Юг + Север" (трибуны за воротами), "Центр", VIP, "Ресторан" и Diamond. Подписка действует на домашние матчи чемпионата и Кубка России, которые будут проходить со зрителями", - говорится в сообщении.

Перед каждым таким матчем на официальном сайте "Локомотива" будет открываться приоритетный доступ к выбору мест для владельцев подписки.

"Каждый сможет бесплатно выбрать одно место на трибуне, соответствующей категории. При этом подписки более высокого ценового уровня открывают доступ к секторам более низкого. Таким образом, у каждого болельщика появится возможность менять место просмотра матча и угол обзора на каждой игре!" – подчеркивается в сообщении.

Помимо невысокой цены на абонемент, при его покупке действуют скидка для владельцев абонементов предыдущего сезона, а также скидки для льготных категорий болельщиков (школьники и студенты, пенсионеры, многодетные родители).

Между тем, матчи Лиги чемпионов в пакет абонемента входить не будут. Это связано с тем, что УЕФА не анонсировал свое решение по количеству зрителей.

"В случае, если матчи Лиги чемпионов пройдут со зрителями, владельцы подписки также получат приоритетное право покупки билетов (или пакетного предложения) и особую скидку", - заявили в клубе.

В чемпионате России-2019/20 "Локомотив" занял второе место, что позволило команде напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.