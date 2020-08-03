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Актер Дуэйн Джонсон выкупил лигу американского футбола за $15 млн

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Актер, спортсмен, музыкант и певец вместе с компанией RedBird Capital Джерри Кардинале приобрели лигу американского футбола Xtreme Football League (XFL), заплатив за сделку $15 млн, сообщает Sportico.

В сделке также участвовала партнер Джонсона по бизнесу, его бывшая жена Дэни Гарсия.

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По совокупности причин XFL оказалась на грани банкротства, в связи с чем лигу планировалось выставить на аукцион. Однако за несколько часов до этого Джонсон и его партнеры смогли выкупить терпящую бедствие лигу. Иных лиц и компаний, желавших стать владельцами XFL, не было.

Ожидается, что все формальности окончательно должны быть улажены 21 августа.

Компания RedBird ранее уже проявила себя в спорте, сделав ряд инвестиций, связанных, в том числе, с Национальной футбольной лигой (НФЛ, главный дивизион американского футбола) и ее игроками.

Сделку с воодушевлением воспринял президент Xtreme Football League Джеффри Поллак, подтверждением чему служат его слова о том, что он "не мог представить лучшего результата для XFL".

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"Дэни, Дуэйн и Джерри - лучшая группа владельцев для захватывающего путешествия вперед, - сказал он. - Их коллективный послужной список успеха в сфере развлечений, спорта и СМИ является звездным, и я думаю, что наши фанаты, игроки, тренеры и партнеры ждут чего-то особенного".

Тяжелая финансовая ситуация XFL усугубилась пандемией COVID-19. Она вынудила отменить оставшуюся часть сезона, на который возлагались большие надежды в связи с подписанием соглашения о вещании с FOX. На фоне срыва планов XFL и решила объявить о банкротстве.

Отмечается, что приобретение XFL предоставит группе возможность выбрать интеллектуальную собственность для развлекательных мероприятий в реальном времени для дальнейшего расширения спортивных и иных событий и оригинальных развлекательных программ.

XFL, являющаяся одной из лиг американского футбола, была образована в 2001 году в партнерстве с NBC, но проект свернули после первого же сезона. В 2018 году было о перезагрузке, за два года в лиге участвовали восемь команд.

В мире спорта 48-летний Дуэйн Джонсон известен как успешный рестлер. В частности, он является восьмикратным чемпионом по версии (рестлинг-компании) WWE в тяжелом весе. Однако его связывают и с американским футболом. Он играл в американский футбол в университете Майами, а также в Канадской футбольной лиге.

Дуэйн Джонсон США американский футбол

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