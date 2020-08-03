Непомнящий уступил Карлсену в первом матче финала Legends of Chess

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена в первой финальной встрече онлайн-турнира Legends of Chess.

Результат – 4:2 в пользу Карлсена. Счет в серии до двух побед стал 1-0 в его пользу.

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном. Изначально в турнире приняли участие десять гроссмейстеров, четыре из них по итогам кругового турнира прошли в полуфинад.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters . Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

Турнир Legends of Chess проходит с 21 июля по 5 августа.