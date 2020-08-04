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Дибала назван лучшим футболистом чемпионата Италии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибала признан самым ценным (MVP) игроком чемпионата Италии-2019/20, сообщает пресс-служба Серии А.

Еще один игрок "Ювентуса", поляк Войцех Щенсны, получил статус лучшего вратаря турнира.

Лучшим защитником стал нидерландец Стефан де Врей из "Интера", лучшим полузащитником – аргентинец Алехандро Гомес из "Аталанты", лучшим форвардом – Чиро Иммобиле из "Лацио".

Лучшим молодым футболистом Серии А признан 20-летний шведский полузащитник Деян Кулусевски из "Пармы".

Чемпионом Италии в девятый раз подряд стал "Ювентус". Второе место занял "Интер", третье – "Аталанта".

футбол Италия

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