Дибала назван лучшим футболистом чемпионата Италии
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибала признан самым ценным (MVP) игроком чемпионата Италии-2019/20, сообщает пресс-служба Серии А.
Еще один игрок "Ювентуса", поляк Войцех Щенсны, получил статус лучшего вратаря турнира.
Лучшим защитником стал нидерландец Стефан де Врей из "Интера", лучшим полузащитником – аргентинец Алехандро Гомес из "Аталанты", лучшим форвардом – Чиро Иммобиле из "Лацио".
Лучшим молодым футболистом Серии А признан 20-летний шведский полузащитник Деян Кулусевски из "Пармы".
Чемпионом Италии в девятый раз подряд стал "Ювентус". Второе место занял "Интер", третье – "Аталанта".