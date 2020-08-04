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Карлсен победил Непомнящего и выиграл третий организованный им турнир

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира Legends of Chess.

Во втором матче финала он победил россиянина Яна Непомнящего - 2,5:1,5. Счет в серии до двух побед стал (с учетом победы норвежца со счетом 4:2) 2-0 в его пользу.

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном. Изначально в турнире приняли участие десять гроссмейстеров, четыре из них по итогам кругового турнира прошли в полуфинал.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters. Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.

шахматы

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