Карлсен победил Непомнящего и выиграл третий организованный им турнир

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира Legends of Chess.

Во втором матче финала он победил россиянина Яна Непомнящего - 2,5:1,5. Счет в серии до двух побед стал (с учетом победы норвежца со счетом 4:2) 2-0 в его пользу.

Congratulations to World Chess Champion @MagnusCarlsen on winning the chess24 Legends of Chess after winning all 13 of his mini-matches! https://t.co/zqymZlkWiG #c24live #ChessLegends pic.twitter.com/fyRHa7SlX0 — chess24.com (@chess24com) August 4, 2020

Legends of Chess - четвертый турнир в рамках Шахматного тура, проводимого Карлсеном. Изначально в турнире приняли участие десять гроссмейстеров, четыре из них по итогам кругового турнира прошли в полуфинал.

Первый турнир Шахматного тура, Magnus Carlsen Invitational, выиграл Карлсен. Он же стал победителем третьего турнира, Chessable Masters. Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.