Клубы РПЛ выступили против массовых арендных переходов из одной команды в другую

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Общее собрание клубов Российской премьер-лиги высказались за изменение в регламент, которое касается переходов футболистов из одного клуба в другой на правах аренды в течение сезона, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Клубы предложили ограничить количество футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона. При этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

Эти предложения рассмотрит Бюро Исполкома РФС.