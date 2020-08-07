Пермский футбольный клуб "Амкар" возрожден

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти Пермского края объявили о возрождении местного "Амкара", ранее выступавшего в главном дивизионе отечественного футбола.

"Пермский край подписал соглашение с Федерацией футбола России и Министерством спорта РФ – будем развивать детский футбол, расширять спортивную инфраструктуру, обучать тренерский состав и судей. Ядром этой большой и значимой работы должен стать возрожденный клуб "Амкар", способный объединить вокруг себя специалистов, молодых игроков, болельщиков", - заявил врио главы края Дмитрий Махонин, слова которого приводит пресс-служба правительство региона.

"Для любого жителя региона "большой футбол" связан с "Амкаром". Очень важно было вернуться к известному бренду Перми. Важно вернуться к имени, у которого есть своя история побед и поражений, свой путь, полный драматизма и переживаний", – отметил Махонин.

Глава Пермского края подчеркнул, что дополнительной нагрузки на бюджет это не потребует, поскольку панируется привлекать к организации тренировочного и игрового процесса частных инвесторов и спонсоров.

"Амкар", о прекращении существования которого из-за финансовых проблем было объявлено летом 2018 года, сначала будет выступать в первенстве России среди любительских клубов. По словам Махонина, клуб будет нацелен к 2023 году выйти в Футбольную национальную лигу, второй по статусу, вслед за РПЛ, дивизион отечественного футбола.

Отмечается, что в составе "Амкара" будут выступать воспитанники местного футбола.

ФК "Амкар" был основан в 1994 году. В Российской премьер-лиге выступал с 2004 по 2018 год. Становился финалистом Кубка России, выступал в Лиге Европы. Лучший результат в России – четвертое место в сезоне-2008.