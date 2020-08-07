Президент ОКР выразил надежду на проведение Олимпийских игр в 2021 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Энтузиазм организаторов летней Олимпиады в Токио вселяет осторожный оптимизм, что Игры все-таки состоятся в следующем году, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

"Практически в ежедневном режиме (происходит общение ОКР с представителями оргкомитета Олимпиады в Токио - ИФ). Только сегодня говорили на тему размещения делегации, изменений в графике. Во всяком случае, энтузиазм коллег из оргкомитета, из МОК вселяет в меня осторожный оптимизм по поводу того, что в следующем году Игры все-таки состоятся", - сказал Поздняков.

На вопрос издания, увеличились ли расходы ОКР в связи с переносом на 2021 год летней Олимпиады вкупе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, он ответил утвердительно.

"Естественно. Наша четырехлетняя программа подготовки фактически превратилась в пятилетнюю. Мы очень серьезно пересмотрели бюджет, оптимизировали расходы, чтобы выделить как можно больше средств именно для заключительного этапа подготовки к Олимпиаде", - уточнил глава ОКР.

Комментируя процесс подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио, Поздняков отметил, что "ситуация очень непростая".

"Как видите, границы не открываются, проведение многих международных соревнований под вопросом. Скорее всего, более или менее полноценный календарь появится не раньше ноября. Поэтому наши спортсмены все больше переходят на централизованную подготовку на базах министерства спорта. Я еженедельно получаю сводки оттуда. Вижу, что идет рост в плане количества команд, которые участвуют в сборах, что соблюдаются все меры безопасности", - заявил он.

При этом глава ОКР подчеркнул, что в этой ситуации здоровье спортсменов является абсолютным приоритетом.

"Потом будет следующий этап - начало внутрироссийских соревнований. Возможно, это произойдет уже в конце августа, хотя более реальный вариант - осень. Ну а дальше - соревнования международные, если, конечно, ситуация выправится", - сказал Поздняков в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет согласовали новые даты проведения Игр. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября того же года.

Президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори ранее заявил, что разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет ключевым фактором при принятии решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году.