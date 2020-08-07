Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб команды.

"К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошел в штаб Виктора Ганчаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"В то же время Алексей Березуцкий продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам", - отмечается в сообщении.

Летом 2018 года братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. Оба продолжительное время играли в ЦСКА и завоевали большое количество титулов.

С ноября 2018 года братья входили в тренерский штаб голландского "Витесса", который тренировал экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Тот покинул клуб в конце ноября 2019 года, а в декабре возглавил казанский "Рубин".

С январе нынешнего года братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам