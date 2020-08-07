ФК "Сочи" арендовал защитника "Зенита Мамману

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Аргентинский защитник Эмануэль Маммана перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщает пресс-служба клуба.

"Эмануэль Маммана стал игроком "Сочи". 24-летний футболист будет выступать в "Сочи" на правах аренды до конца сезона 2020/21", - говорится в сообщении.

Последние три сезона Маммана провел в "Зените", сыграв за клуб 41 матч. Ранее игрок также выступал за аргентинский "Ривер Плейт" и французский "Лион". На счету защитника три матча за сборную Аргентины.

В составе "Зенита" аргентинец стад двукратным чемпионом России.