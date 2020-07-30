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"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

"Зенит" продлил контракт с Дзюбой
Футболист Артем Дзюба
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" объявил о подписании нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

"Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме "2+1", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Дзюба стал игроком "Зенита" в 2015 году после того, как истек срок действия его контракта с московским "Спартаком", воспитанником которого он является.

Нападающий провел за "Зенит" 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В чемпионском для петербургского клуба сезоне РПЛ-2019/20 он провел 17 голов, вместе с партнером по "Зениту" Сердаром Азмуном добившись лучшего показателя.

футбол ФК Зенит Артем Дзюба

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