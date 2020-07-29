ФК "Зенит" расстался со Смольниковым и Ивановичем

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" не стал продлевать контракт с защитниками Игорем Смольниковым и Браниславом Ивановичем, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Срок действия игроков с клубом подошел к концу.

Россиянин Смольников выступал за "Зенит" с августа 2013 года. За это время он провел за петербургскую команду 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с "Зенитом" стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Также он выступал за юношескую, молодежную и вторую сборные России, в главной команде страны дебютировал 19 ноября 2013 года.

Серб Иванович провел за "Зенит" 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с "Зенитом" капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее он выступал за московский "Локомотив" и лондонский "Челси", в составе которого стал двукратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.