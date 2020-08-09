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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

Американец Льюис нокаутировал россиянина Олейника на турнире UFC в США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение от американца Деррика Льюиса на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе (США).

Поединок тяжеловесов завершился во втором раунде, когда Льюис нокаутировал россиянина.

35-летний Льюис в ММА одержал 24-ю победу при семи поражениях и одной ничьей. В свою очередь, 43-летний Олейник проиграл в 14-й раз, также на его счету 59 побед и одна ничья.

Льюис был почти на 18 кг тяжелее российского бойца. На официальном взвешивании его показатель составил 120,2 кг против 102,96 кг у Олейника.

Поединок Олейника и Льюиса был главным боем вечера (по московскому времени он завершился воскресным утром). Ему предшествовало еще одно российско-американское противостояние: представитель США Крис Вайдман победил россиянина Омари Ахмедова в поединке бойцов среднего веса. Этот бой продлился все три раунда, победитель был определен решением судей.

Также на турнире в Лас-Вегасе россиянка Яна Куницкая победила латвийку Юлию Столяренко в поединке соперниц легчайшего веса. Бой прошел все три раунда, арбитры присудили победу россиянке.

UFC смешанные единоборства

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