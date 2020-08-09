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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

Россиянин Ахмедов уступил американцу Вайдману на турнире UFC в США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов потерпел поражение от представителя США Криса Вайдмана в поединке, прошедшем в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Бой спортсменов среднего веса продлился все три раунда, победа Вайдмана присуждена решением судей.

Для 32-летнего россиянина поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах и одной ничьей. 36-летний американец, в свою очередь, одержал 15-ю победу при пяти поражениях.

Бой Ахмедов – Вайдман являлся соглавным на турнире. Главный поединок вечера пройдет вслед за этим боем – между россиянином Алексеем Олейником и американцем Дерри Льюисом.

UFC смешанные единоборства

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