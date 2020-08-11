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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55

РФС отреагировал на избиение судьи Широковым

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз окажет поддержку арбитру Никите Данчекову, которого ранее избил бывший капитан сборной России Роман Широков по ходу матча любительских команд.

"Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи Олимп-ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

В понедельник стало известно, что Широков, недовольный работой Данченко в ходе матча любительских команд, оскорбил арбитра и нанес ему удары по лицу и шее. В результате матч был остановлен, а судья с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов.

Позднее Широков в своем инстаграме извинился за свой поступок, подчеркнув, что судья допустил ошибки.

футбол Роман Широков

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