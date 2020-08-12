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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) будет следить за развитием политической ситуации с протестами в Беларуси и не исключает возможности переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года в другую страну.

"Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске. Однако, как рассказал Калерво Куммола, - вице-президент Международной федерации хоккея, он поднял вопрос о месте проведения турнира после политических протестов в Беларуси", - сообщил "Прессбол" со ссылкой на финское издание is.fi.

Куммола рассказал о политической и эпидемиологической ситуации в Беларуси 11 августа на заседании Международной федерации хоккея.

По его словам, после доклада председатель ИИХФ Рене Фазель сказал, что "через две недели мы посмотрим, что происходит в Беларуси, - успокоится ситуация или нет".

"Куммола также рассказал, что его взгляды не совсем сошлись с позицией представителя Беларуси. Тот, по его словам, утверждал, что не стоит смешивать политику со спортом", - отметили в СМИ.

Чиновник не уверен, что политическая ситуация и отношение к коронавирусу в Беларуси в итоге приведут к тому, что у Минска заберут право проведения чемпионата, так как, в частности, в стране много денег вложено в развитие этого вида спорта. Он предложил подождать и посмотреть, что будет через две недели.

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